В России приостановили внедрение международной классификации болезней

Российское правительство приостановило внедрение МКБ-11

Правительство России приостановило внедрение в стране Международной статистической классификации болезней 11-й версии (МКБ-11). Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приостановить действие плана мероприятий по внедрению Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что план приостанавливается на территории России на 2021-2024 год.

В конце января сообщалось, что Минздрав России внес изменение в положение по коронавирусу в календаре вакцинации по эпидемиологическим показаниям. Согласно приказу, вакцинировать будут лиц старше 18 лет, которые ранее не болели и не были привиты от COVID-19, а также граждан в возрасте 60 лет и старше.

В конце прошлого года Минздрав продлил временный порядок работы медицинских учреждений в целях профилактики коронавирусной инфекции. Порядок будет действовать до 1 января 2025 года.