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14:09, 2 февраля 2024Силовые структуры

В российском регионе задержали сотрудника полиции за продажу данных о свидетеле

В Хабаровске задержали сотрудника МВД за продажу данных о свидетеле за 800 тыс.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Хабаровском крае задержали сотрудника отдела полиции, который продал личные данные находящегося под охраной государства свидетеля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 38-летний старший оперуполномоченный по особо важным делам регионального управления МВД России занимался защитой свидетелей и имел доступ к материалам уголовных дел. За 800 тысяч рублей он передал неустановленному лицу видео отработки рабочих версий по преступлению и протокол допроса потерпевшего, которые хранились под грифом «совершенно секретно». Силовика оперативно задержали.

В отношении него возбудили два уголовных дела по статьям 159 («Мошенничество») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали группу мужчин, которые подозреваются в похищении подростка и вымогательстве в Новосибирске.

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      Олеся Мицкевич
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