В Steam появилась возможность пить кумыс и сражаться с Алаа-Могус

В Steam вышла игра о противостоянии якутского богатыря чудовищам из мифов

На сервисе Steam вышла игра «Ураанхайдар против Алаа-Могус» о противостоянии якутского богатыря чудовищам из мифов. Об этом сообщает портал VK.Play.

Продукт является переработкой игры по истории о борьбе русов против ящеров, появившейся из мемов о «настоящей» древней Руси. Геймплей «Ураанхайдар против Алаа-Могус» простой: игроку предстоит выдерживать натиск противника и зарабатывать очки для улучшения оружия, а для пополнения шкалы здоровья есть возможность выпить кумыса или национального напитка быырпаха.

«Пришла весть от шамана! Алаа Могус хочет съесть наших коров. Давайте не позволим ему этого сделать. Уранхайцы, объединимся, возьмем в руки острые ножи и батыйа и прогоним чудище прочь», — написали разработчики в описании игры.

Купить игру со скидкой можно за 37 рублей.

Ранее сообщалось, что оригинал — игра «Русы против ящеров» стала одной из самых высокооцененных игр площадки за 2023 год.