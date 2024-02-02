Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:06, 2 февраля 2024Мир

Во Франции заявили о вине ВСУ в крушении Ил-76

Associated Press: французский военный заявил о вине ВСУ в крушении Ил-76

Фото: ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) виноваты в крушении военно-транспортного самолета России Ил-76 в Белгородской области, так как ударили по нему из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает американская газета Associated Press (AP) со ссылкой на французского военного чиновника.

«Чиновник, который на условиях анонимности обнародовал выводы разведки, сказал, что украинской батарее, судя по всему, удалось скрыться, приближаясь к цели, а затем включить радар на время, достаточное для того, чтобы поразить цель», — заявили в материале издания.

Также авторы приводят мнение другого чиновника одной из стран Запада. Он сообщил о том, что крушение самолета было наиболее вероятно из-за удара ВСУ.

Ранее в Следственном комитете России (СКР) заявили, что установили точку, с которой был нанесен удар по самолету. По данным ведомства, было установлено, что зенитно-ракетное вооружение ВСУ располагалось в селе Липцы Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин сообщил о сложной ситуации на одном из участков СВО. О чем военные рассказали президенту?

      Футболист «Динамо» перешел в израильский клуб

      Стилистка раскрыла россиянкам способы носить популярные полупрозрачные платья

      Эксперты призвали посыпать ковры содой

      Влияние неудачного контрнаступления ВСУ на солдат оценили

      Участник шоу на «России 1» рассказал об удивившей его особенности проекта

      Российского блогера заочно осудили на Украине на 15 лет

      Во Франции заявили о вине ВСУ в крушении Ил-76

      Ударивший ножом мужчину на улице в Москве попал на видео

      Путин рассказал о подвиге командира подбитого в бою российского танка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше