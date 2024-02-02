Автор популярного YouTube-шоу раскрыл отношение к аккаунту жены на OnlyFans

Автор популярного YouTube-шоу «Вписка», журналист и блогер Николай Редькин рассказал об отношении к аккаунту жены Леси Брук на платформе по продаже откровенного контента OnlyFans. Подробности он раскрыл в подкасте «Правило 34», доступом на YouTube.

«Мне с этим нормально, потому что это делалось с моего согласия. Она у меня спросила, а как я буду себя чувствовать. Я говорю: "Да, конечно, делай"», — раскрыл блогер отношение к тому, что его супруга публикует контент на OnlyFans. По мнению Редькина, женщинам важно чувствовать себя желанными и транслировать свою сексуальность.

«Мне от этого никакого вреда нет, мне, наоборот, прикольно, что она таким образом себя реализует. И хорошо, что она может это делать», — высказался Редькин о деятельности жены на платформе.

Ранее авторы проекта «Вписка» Николай Редькин и Василий Трунов назвали российского рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) самым сложным гостем. Блогеры рассказали, что артист пришел на съемки интервью нетрезвым.