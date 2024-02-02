Временного поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД России

МИД России вызвал временного поверенного в делах Эстонии в России Ванамельдер

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало временного поверенного в делах Эстонии в России Яну Ванамельдер из-за планов перезахоронить в Таллине останки советских воинов. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Выразили ей решительный протест в связи с планами эстонских властей "перезахоронить" без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище», — говорится в сообщении.