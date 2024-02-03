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22:10, 3 февраля 2024Бывший СССР

Число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до 11 человек

МЧС РФ: число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до 11 человек

Фото: Globallookpress.com

Число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР) выросло до 11 человек, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«На данный момент сотрудниками МЧС России спасены и переданы медикам десять человек. К сожалению, 11 человек погибли», — отметили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 3 февраля нанесли удар по пекарне в Лисичанске. Представитель Следственного комитета России заявил, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

Военная комендатура ЛНР уточнила, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. Разбор будет продолжаться всю ночь.

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      Марина Совина
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