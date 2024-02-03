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22:20, 3 февраля 2024Россия

В Госдуме рассказали о политической расправе над Залужным

Депутат Госдумы Шеремет: отставка Залужного станет политической расправой
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Ruslan Kaniuka / Global Look Press

Возможная отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного станет для него политической расправой со стороны президента страны Владимира Зеленского, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, «Зеленский такой же провальный менеджер, как и Залужный». Депутат считает, что Зеленский отменил выборы главы государства, чтобы задержаться у власти под надуманными предлогами.

«Пытается все свои просчеты и неудачи повесить на подчиненного. Поэтому в данном случае возможная отставка Залужного — это не кадровая ротация, а откровенная политическая расправа», — рассказал Шеремет.

29 января несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили о готовящейся отставке главкома ВСУ. Уточнялось, что его должность займет нынешний украинский глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов.

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      Марина Совина
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