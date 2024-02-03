Минобороны заявило о десятках групповых ударов по военным объектам на Украине

Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам Украины

За неделю с 27 января по 3 февраля Вооруженные силы (ВС) России нанесли десятки групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что всего российские войска нанесли 37 ударов, в результате которых поражены центры принятия решений, объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), инфраструктура военных аэродромов, а также арсеналы и базы горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, были атакованы пункты дислокации украинских военнослужащих и участвующих в боевых действиях на стороне Киева иностранных наемников. «Все назначенные объекты поражены», — констатировал Конашенков.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу отчитался, что за январь ВС России нанесли 127 ударов по военной инфраструктуре и объектам ВПК Украины. В результате ударов были поражены предприятия, производящие и модернизирующие вооружения, а также базы с горючим, военные аэродромы, арсеналы и пункты дислокации бойцов ВСУ и наемников из других стран.