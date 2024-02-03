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20:50, 3 февраля 2024Бывший СССР

На Украине назвали последствия попыток Зеленского уволить Залужного

Соскин: Зеленского вынудят уйти в отставку при попытке уволить Залужного

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Олег Соскин, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, заявил на YouTube, что действующего главу государства Владимира Зеленского вынудят уйти в отставку в случае попытки уволить главкома Вооруженных сил республики (ВСУ) Валерия Залужного.

Бывший советник убежден, что большая часть армии и генштаб будут на стороне главнокомандующего. «Ну, естественно, что они ему поставят ультиматум, Зеленскому, если он попробует снять Залужного. Они ему скажут: "Так ты сам иди в отставку"», — назвал последствия попыток президента Соскин.

Украинский лидер не сможет поставить такое военное руководство, которое смогло бы установить полный контроль над всеми подразделениями в зоне боевых действий, заявил Соскин, отметив, что ни одно назначение Зеленского не было удачным.

Ранее газета The Times сообщала, что Зеленский передумал увольнять Залужного из-за давления международных партнеров.

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