На Украине назвали последствия попыток Зеленского уволить Залужного

Соскин: Зеленского вынудят уйти в отставку при попытке уволить Залужного

Олег Соскин, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, заявил на YouTube, что действующего главу государства Владимира Зеленского вынудят уйти в отставку в случае попытки уволить главкома Вооруженных сил республики (ВСУ) Валерия Залужного.

Бывший советник убежден, что большая часть армии и генштаб будут на стороне главнокомандующего. «Ну, естественно, что они ему поставят ультиматум, Зеленскому, если он попробует снять Залужного. Они ему скажут: "Так ты сам иди в отставку"», — назвал последствия попыток президента Соскин.

Украинский лидер не сможет поставить такое военное руководство, которое смогло бы установить полный контроль над всеми подразделениями в зоне боевых действий, заявил Соскин, отметив, что ни одно назначение Зеленского не было удачным.

Ранее газета The Times сообщала, что Зеленский передумал увольнять Залужного из-за давления международных партнеров.