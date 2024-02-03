На украинском энергообъекте после взрывов случился сбой

Минэнерго Украины: нарушена работа энергообъекта в Днепропетровской области

На объекте генерации электроэнергии в Днепропетровской области Украины произошел сбой. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Минэнерго.

Как стало известно, нарушения в работе фиксируются вследствие взрывов. По той же причине начался пожар на подстанции «Укрэнерго», также расположенной в Днепропетровской области, из-за чего были отключены воздушные линии электропередачи.

Ранее, 2 февраля, из-за взрыва на подстанции «Укрэнерго» без света остались жители Кривого Рога. В тот же день взрывы прогремели в Кропивницком.

Кроме того, 1 февраля сообщалось о частичном отключении электричества, воды и теплоснабжения в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Из-за перебоя со светом в городе появились проблемы с движением троллейбусов, движение по многим маршрутам приостановлено.

