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10:50, 3 февраля 2024Бывший СССР

На украинском энергообъекте после взрывов случился сбой

Минэнерго Украины: нарушена работа энергообъекта в Днепропетровской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

На объекте генерации электроэнергии в Днепропетровской области Украины произошел сбой. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Минэнерго.

Как стало известно, нарушения в работе фиксируются вследствие взрывов. По той же причине начался пожар на подстанции «Укрэнерго», также расположенной в Днепропетровской области, из-за чего были отключены воздушные линии электропередачи.

Ранее, 2 февраля, из-за взрыва на подстанции «Укрэнерго» без света остались жители Кривого Рога. В тот же день взрывы прогремели в Кропивницком.

Кроме того, 1 февраля сообщалось о частичном отключении электричества, воды и теплоснабжения в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Из-за перебоя со светом в городе появились проблемы с движением троллейбусов, движение по многим маршрутам приостановлено.

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      Константин Лысяков
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