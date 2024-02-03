Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 3 февраля 2024Наука и техника

Российский «Искандер» и «Панцирь» покажут в Саудовской Аравии

«Высокоточные комплексы» покажут ОТРК «Искандер» и комплекс ПВО «Панцирь» на WDS

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Холдинг «Высокоточные комплексы» покажет оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» и комплекс противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь-С1М» на оборонной выставке World Defense Show (WDS) 2024 в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает «Интерфакс-АВН».

«Посетители мероприятия смогут познакомиться с экспортными вариантами проверенных в бою вооружений, в том числе зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1М", оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-Э" и противотанковыми комплексами "Корнет"», — говорится в сообщении.

Также на стенде холдинга покажут корабельный комплекс «Панцирь-МЕ», который уже поставляют на строящиеся и модернизируемые корабли Военно-морского флота России. Помимо этого, «Высокоточные комплексы» представят управляемый снаряд «Краснополь-М2» калибра 155 миллиметров, комплекс управления огнем артиллерии «Планшет-А», комплекс активной защиты танков «Арена-Э», переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» и самоходный противотанковый комплекс «Хризантема-С» с модернизированной ракетой.

Материалы по теме:
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022

Еще одним экспонатом на стенде холдинга станет «Система контроля воздушного пространства» (СКВП). Она способна определять координаты и сопровождать дроны и легкую авиацию на расстоянии от 200 метров до 30 километров.

В январе в «Ростехе» сообщили, что корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-МЕ» обеспечивает защиту надводных кораблей от всех средств воздушного нападения.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В экстренных службах заявили о доказанном факте атаки Ил-76 с Patriot

      Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

      Отказ Словакии давать деньги на оружие Украине объяснили

      Офицер ВСУ заявил о попытках Украины стабилизировать фронт

      В Минздраве заявили о планах расширить календарь прививок в России

      Российский «Искандер» и «Панцирь» покажут в Саудовской Аравии

      Макрона обвинили в приближении ядерной войны с Россией

      Российский солдат сорвал засаду ВСУ

      Россиян предупредили об опасной функции в WhatsApp

      Регина Тодоренко опубликовала фото в нижнем белье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше