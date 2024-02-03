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18:59, 3 февраля 2024Бывший СССР

Российский офицер спрятался на чердаке в занятом ВСУ селе и помог его отбить

Российский офицер помог отбить занятое ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Николай Никонов спрятался на чердаке дома в занятом Вооруженными силами Украины (ВСУ) селе Попасное под Луганском и помог российским военным обить населенный пункт. Репост с рассказом офицера появился а Telegram-канале Минобороны России.

По словам Никонова, в тот день ВСУ задействовали средства радиоэлектронной борьбы, поэтому российские войска не могли использовать беспилотники для разведки территории, однако перед военными стояла задача поразить назначенную цель. Для ее осуществления офицер подошел к противнику на расстояние в 100 метров и корректировал огонь гаубиц при помощи бинокля и радиостанции.

«Я залез на чердак деревянного дома. Обычного сельского дома на окраине села. И оттуда уже корректировал. Откуда было прекрасно все видно: и позиции ВСУшников, и близлежащие опушки, овраг. К сожалению, в ходе корректировки противник вычислил мое местоположение. Тоже открыл огонь. Начали минометами обстреливать», — поделился Никонов.

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Офицер добавил, что получил тяжелое ранение и его эвакуировали. В свою очередь, российские войска зашли на территорию Попасного и закрепились на рубежах. В результате Никонов удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее российской боец палкой сбил FPV-дрон ВСУ в зоне специальной военной операции и попал на видео. На записи видно, как беспилотник подлетает к военному, который стоит в окружении нескольких голых деревьев. Боец отмахивается и ударяет по дрону оказавшейся в руках палкой.

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      Сергей Истомин
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