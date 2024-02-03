Спасение провалившегося в колодец верблюда на космодроме попало на видео

МЧС спасли провалившегося в колодец верблюда на космодроме «Байконур»

МЧС России / Telegram

На одной из технических площадок космодрома «Байконур» оказался верблюд. Он провалился в колодец, чтобы выбраться, ему понадобилась помощь спасателей МЧС, которые записали процесс вызволения животного на видео. Его опубликовали в Telegram-канале министерства.

«Специалисты СПСЧ номер 2 Специального управления ФПС номер 70 МЧС РФ с помощью пожарных рукавов вытянули бедолагу. Немного отдохнув и набравшись сил, животное гордо продолжило свой путь», — добавили в МЧС России.

Ранее в Певеке белый медведь попытался достать забравшихся на трубу россиян и попал на видео. Проезжавшие мимо машины начинали сигналить, чтобы отогнать хищника от людей.

Тем временем в Уфе спасатели на фанерном комбинате вытащили косулю из бассейна для древесины. Животное передали зоологам, которые затем его отпустили в лес.