Стало известно о влиянии падения частей дрона на работу нефтезавода в Волгограде

ТАСС: волгоградский НПЗ после падения беспилотника работает в плановом режиме

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Волгограде, на территорию которого упали обломки сбитого беспилотника, работает в плановом режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник на предприятии.

Как стало известно, производственный процесс нефтезавода не нарушен. Собеседник издания также подтвердил информацию, что НПЗ принадлежит компании «Лукойл».

До этого источники «Ъ» на предприятии заявляли, что на время ликвидации последствий падения дрона будет остановлена часть производственного цикла завода.

Ранее стало известно, что пожарные ликвидировали возгорание нефтепродуктов на предприятии. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар на НПЗ возник в результате падения обломков беспилотника, сбитого средствами противовоздушной обороны над Волгоградом в ночь на 3 февраля, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Он также заявил об отсутствии жертв.