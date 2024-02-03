Умер актер из российского сериала «Универ»

Российский актер Дмитрий Овчинников умер в возрасте 50 лет 1 февраля

Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников, сыгравший в сериале «Универ», умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщается на сайте Московского музыкального театра «Геликон-Опера», солистом которого он также являлся.

Как стало известно, Овчинников скончался утром 1 февраля после тяжелой, продолжительной болезни. В сообщении театра актера называют незаурядным артистом, любимцем московской публики, а также человеком с потрясающим чувством юмора и тонкой душой «С 2001 года он радовал зрителей своими удивительными воплощениями на сцене «Геликона», где он исполнил множество ролей, каждая из которых стала шедевром», — отмечается в заявлении пресс-службы «Геликон-Оперы».

Дмитрий Овчинников родился в 1973 году в Москве. Широкую известность актеру принесли роли в таких сериалах, как «Универ» , «Склифосовский», «Молодежка» и других. Среди его театральных образов наиболее заметными стали роли: Дон Бартоло в «Севильском цирюльнике», Буря-Богатырь в «Кащее Бессмертном», Варлаам в «Борисе Годунове», Додон в «Золотом петушке», Цунига в «Кармен» и многие другие.

Ранее в возрасте 60 лет умер актер Александр Саюталин, сыгравший за свою карьеру почти сто ролей, в частности, он снялся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».