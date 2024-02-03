Умер звезда серии фильмов «Рокки»

Звезда серии фильмов «Рокки» Карл Уэзерс умер в возрасте 76 лет

Американский актер, звезда серии фильмов «Рокки» Карл Уэзерс умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на менеджера артиста.

Отмечается, что актер скончался во сне в четверг, 1 февраля. Причины смерти пока не уточняются.

Карл Уэзерс наиболее известен ролями Аполло Крида в серии фильмов «Рокки», Джорджа Диллона в «Хищнике», Чаббса Петерсона в фильмах «Счастливчик Гилмор» и «Никки, дьявол-младший», а также исполнением роли экранной версии самого себя в комедийном сериале «Замедленное развитие».

29 января сообщалось о смерти итальянской актрисы Сандре Мило (настоящее имя — Сальватриче Елена Греко), звезде фильмов культового режиссера Федерико Феллини. Она умерла в возрасте 90 лет. Мило скончалась в своем доме в окружении близких.