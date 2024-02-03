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11:43, 3 февраля 2024Мир

В ЕС указали на критическую ситуацию на Ближнем Востоке после ударов США

Боррель: ЕС считает ситуацию на Ближнем Востоке критической после ударов США
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Carlos Barria / Reuters

Европейский союз (ЕС) считает ситуацию на Ближнем Востоке критической после ударов США по территории Сирии и Ирака. На это указал глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Мы всегда повторяем, что Ближний Восток — это котел, который может взорваться в любой момент. Мы призываем всех к деэскалации, мы переживаем критическую ситуацию», — сказал дипломат.

Ранее США нанесли удары по Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что первые удары США по целям в Сирии и Ираке являются лишь началом ответных мер на недавнюю атаку на американские силы.

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      Семен Александров
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