В ЕС указали на критическую ситуацию на Ближнем Востоке после ударов США

Боррель: ЕС считает ситуацию на Ближнем Востоке критической после ударов США

Европейский союз (ЕС) считает ситуацию на Ближнем Востоке критической после ударов США по территории Сирии и Ирака. На это указал глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Мы всегда повторяем, что Ближний Восток — это котел, который может взорваться в любой момент. Мы призываем всех к деэскалации, мы переживаем критическую ситуацию», — сказал дипломат.

Ранее США нанесли удары по Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что первые удары США по целям в Сирии и Ираке являются лишь началом ответных мер на недавнюю атаку на американские силы.