В Кремле ответили на слова Нуланд о «сюрпризах» США для России на поле боя

Песков заявил, что поставки США Украине не повлияют на ход спецоперации

Поставки США Украине не повлияют на ход специальной военной операции (СВО). Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист Павел Зарубин выложил в Telegram.

Отвечая на слова замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о «сюрпризах» для России на поле боя, Песков подчеркнул, что Соединенные Штаты, являясь прямыми участниками конфликта и повышая вовлеченность в него, «продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны».

Представитель Кремля заверил, что это никак не повлияет ни на ход, ни на исход СВО, и все поставленные Россией цели будут достигнуты. «Американцы делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали. Это делают именно американцы, и они должны это понимать», — сказал Песков.

Ранее журналисты газеты Asia Times пришли к выводу, что западные страны могут прекратить активно помогать Украине из-за коррупции в стране. По их мнению, выживание Украины в значительной степени стало зависеть от продолжающихся поставок западной военной и финансовой помощи, часть из которой может разворовываться.

