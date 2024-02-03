В Кремле ответили на слова Нуланд о «сюрпризах» США для России на поле боя
Поставки США Украине не повлияют на ход специальной военной операции (СВО). Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист Павел Зарубин выложил в Telegram.
Отвечая на слова замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о «сюрпризах» для России на поле боя, Песков подчеркнул, что Соединенные Штаты, являясь прямыми участниками конфликта и повышая вовлеченность в него, «продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны».
Представитель Кремля заверил, что это никак не повлияет ни на ход, ни на исход СВО, и все поставленные Россией цели будут достигнуты. «Американцы делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали. Это делают именно американцы, и они должны это понимать», — сказал Песков.
Ранее журналисты газеты Asia Times пришли к выводу, что западные страны могут прекратить активно помогать Украине из-за коррупции в стране. По их мнению, выживание Украины в значительной степени стало зависеть от продолжающихся поставок западной военной и финансовой помощи, часть из которой может разворовываться.