Глава ЛНР Пасечник: экс-разведчик США Риттер впервые посетил Луганск

Бывший американский разведчик Скотт Риттер впервые посетил Луганск. О его визите рассказал глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По славам главы региона, американский аналитик был потрясен увиденным и подчеркнул, что чувствует ответственность за жертв от боевых действий и обязательно донесет правду о происходящем до земляков.

«Все больше иностранных журналистов готовы честно говорить всему миру о том, что происходит у нас. Не только о наших потерях и боли, но и о сегодняшнем развитии Донбасса, о его жизни после вхождения в состав России. Мы открыты к такому сотрудничеству и ждем в гости всех, для кого главные принципы в работе — объективность и честность», — ответил Пасечник.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США заявил, что Украина скоро потерпит крах по всей линии фронта, поскольку у нее становится все меньше солдат. Он также подчеркнул успешное продвижение российских войск вперед по линии фронта.