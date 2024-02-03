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11:15, 3 февраля 2024Мир

В Париже неизвестный напал с ножом на людей на вокзале

В Париже неизвестный ранил ножом людей на вокзале

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Париже неизвестный совершил нападение на вокзале и ранил людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французское информационное агентство Agence France-Presse.

По данным местной полиции, злоумышленник с ножом напал на нескольких человек, в результате чего они получили ранения. Неизвестный задержан. Агентство не уточняет, на каком именно вокзале произошло нападение.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле двое неизвестных напали на католическую церковь. Уточняется, что в результате стрельбы были ранены несколько человек, одного спасти не удалось.

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      Алиса Удовик
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