Актер из сериала «Содержанки» скончался через день после 50-летия

Актер из сериала «Содержанки» Агапов скончался через день после 50-летия

Актер, сыгравший в сериале Содержанки, Алексей Агапов скончался через день после своего 50-летия. Об этом сообщила пресс-служба Государственного русского драматического театра Удмуртии.

«С прискорбием сообщаем, что 3 февраля ушел из жизни заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов. Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей», — написали в пресс-службе.

Там отметили, что кончина артиста произошла внезапно. В Государственном русском драматическом театре Удмуртии актер работал с 2015 года.

Ранее стало известно, что российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников, сыгравший роль в сериале «Универ», умер в возрасте 50 лет. Он скончался утром 1 февраля после тяжелой, продолжительной болезни.