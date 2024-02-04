Член НОК Нидерландов ушел из футбольного клуба из-за сделки со «Спартаком»

Член набсовета Бирлинг ушел из «Твенте» из-за перехода Угальде в «Спартак»

Джон Бирлинг вышел из состава наблюдательного совета «Твенте» из-за перехода нападающего Манфреда Угальде в московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте нидерландского клуба.

Отмечается, что Бирлинг также является членом национального олимпийского комитета (НОК) Нидерландов. По его мнению, продажа футболиста «Спартаку» несовместима с принципами НОК и с его собственными принципами.

О совершении сделки между «Твенте» и «Спартаком» стало известно 29 января. Красно-белые подписали контракт с 21-летним игроком сборной Коста-Рики на четыре с половиной года.

Угальде перешел в «Твенте» в 2021 году. Всего в составе команды он провел 87 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.