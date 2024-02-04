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21:17, 4 февраля 2024Экономика

На Западе нашли способ финансировать Украину за счет России

Bloomberg: Запад обсуждает использование замороженных активов РФ в виде залога

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Страны G7 и Евросоюза обсуждают возможность использования замороженных активов России в качестве залога для финансирования Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Предполагается, что страны Запада могли бы продать долговые обязательства Украины, а заблокированные активы России использовались бы в качестве обеспечения. Сторонники такого подхода считают, что после окончания конфликта Москва будет обязана возместить Киеву ущерб, а в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам.

Bloomberg уточняет, что план пока находится на стадии обсуждения, будет ли они принят, пока точной информации нет.

Ранее о подобном варианте писала и британская газета Financial Times. «Среди прочего это позволит отложить решение вопроса о том, что будет происходить с суверенными российскими активами», — заявил FT источник, знакомый с ходом переговоров.

На Западе заблокировано более 250 миллиардов евро, которые принадлежат Банку России. В Москве обещают зеркальный ответ в случае конфискации своих активов странами Запада.

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      Марина Совина
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