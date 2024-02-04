Песков объяснил попытку Европы вылепить из России образ врага

Песков: ЕС лепит из России образ врага, чтобы оправдать расходы на Украину

Страны Европейского союза (ЕС) пытаются вылепить из России образ врага, чтобы оправдать выделение Украине 50 миллиардов евро. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Им [странам ЕС] нужно дальше лепить образ врага. Делать это фактурно, выпукло. С тем, чтобы оправдывать увеличение расходов», — объяснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что 50 миллиардов евро для европейцев — «сумма не очень серьезная, а с другой стороны, она все равно ощутимая на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике стран Евросоюза».

Ранее на саммите ЕС была утверждена программа бюджетной помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. Кроме того, саммит ЕС одобрил предложение Европейской комиссии об использовании доходов от замороженных активов России для финансирования помощи Украине.