Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:09, 4 февраля 2024Мир

Песков прокомментировал сообщения на Западе о якобы предстоящей войне с Россией

Песков о якобы предстоящей войне Запада и России: ЕС оправдывает помощь Киеву

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Евросоюз (ЕС) пытается сделать из России образ врага для оправдания выделения средств Киеву. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Нужно дальше лепить образ врага. Делать это фактурно, выпукло. С тем, чтобы оправдывать увеличение расходов», — пояснил он.

По словам представителя Кремля, для ЕС выделенные Украине 50 миллиардов евро являются не очень серьезной суммой, однако она все равно ощутима на фоне кризисных явлений, проявляющихся в экономике стран Европы.

Ранее британский политик Джим Фергюсон заявил, что Запад пытается спровоцировать войну с Россией из-за позиции президента РФ Владимира Путина, который отказался служить чужим интересам. По его словам, западные страны добиваются войны с Россией. Для этой цели они готовы пожертвовать столько людей, сколько смогут, считает он.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Почему бы Шольцу не встретиться с Путиным?» На Украине призвали Германию к переговорам с Россией

      В России увеличилось число кибератак с применением вирусов-шифровальщиков

      Фермеры в Греции перекрыли шоссе во время акции протеста

      Винер заявила о возможности для гимнасток в России выступать до 60 лет

      Ким Кардашьян решила продать сумку за миллионы рублей

      Деми Мур опубликовала новое фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом

      Песков прокомментировал сообщения на Западе о якобы предстоящей войне с Россией

      Найдены одни из самых древних следов человека

      Российские системы ПВО за сутки сбили почти 100 беспилотников в зоне СВО

      В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше