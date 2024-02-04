Песков прокомментировал сообщения на Западе о якобы предстоящей войне с Россией

Песков о якобы предстоящей войне Запада и России: ЕС оправдывает помощь Киеву

Евросоюз (ЕС) пытается сделать из России образ врага для оправдания выделения средств Киеву. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Нужно дальше лепить образ врага. Делать это фактурно, выпукло. С тем, чтобы оправдывать увеличение расходов», — пояснил он.

По словам представителя Кремля, для ЕС выделенные Украине 50 миллиардов евро являются не очень серьезной суммой, однако она все равно ощутима на фоне кризисных явлений, проявляющихся в экономике стран Европы.

Ранее британский политик Джим Фергюсон заявил, что Запад пытается спровоцировать войну с Россией из-за позиции президента РФ Владимира Путина, который отказался служить чужим интересам. По его словам, западные страны добиваются войны с Россией. Для этой цели они готовы пожертвовать столько людей, сколько смогут, считает он.