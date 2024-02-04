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13:11, 4 февраля 2024Мир

Полицейские нашли в болоте останки подростка возрастом более двух тысяч лет

В Ирландии полицейские нашли останки подростка возрастом более двух тысяч лет

Фото: Unsplash

В Ирландии полицейские нашли в болоте древние останки подростка, пролежавшие там более двух тысяч лет. Об этом сообщили на сайте правоохранительных органов The Police Service of Northern Ireland (PSNI).

Находку совершили в Северной Ирландии на территории торфяного болота. Останки были погружены в землю на один метр. Отмечается, что тело хорошо сохранилось: остались не только кости, но и почка, а также частично кожа и ногти.

Археологи-криминалисты установили, что возраст мужчины составлял от 13 до 17 лет. Он жил в раннем железном веке около 500 года до нашей эры.

Ранее археологи нашли доказательства, что люди современного анатомического типа Homo sapiens переселились в Северную Европу 45 тысяч лет назад и сосуществовали с неандертальцами в течение нескольких тысяч лет.

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      Никита Абрамов
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