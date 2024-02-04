Повторные взрывы произошли в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли повторные взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».

Других подробностей на данный момент нет. Информация о пострадавших отсутствует.

Днем украинское издание «Общественное» уже сообщало о взрывах в городе. На тот момент на данной территории воздушная тревога не объявлялась.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли больше 30 ударов по левобережью Херсонской области. Уточняется, что под обстрелы со стороны Украины попали Новые Лагери, Старая Збурьевка, Днепряны, Алешки, Саги, Каховка, Пролетарка, Песчановка. Данных о пострадавших пока нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.