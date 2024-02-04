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16:48, 4 февраля 2024Путешествия

Путешественница описала способы обмана туристов на популярном у россиян курорте

Фото: Unsplash

Российская тревел-блогерша побывала на Кубе и описала популярные способы обмана туристов на курортах страны. Впечатлениями от поездки она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в первую очередь приезжим следует внимательно относиться к обменному курсу. На кубе используются несколько вариантов валюты, благодаря чему мошенникам становится легко наживаться на туристах. «Если вам "добренький" водитель такси предлагает за 100 долларов 10 тысяч песо и говорит, что это очень выгодно, то выгодно это только для него. Не ведитесь», — объяснила она.

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Кроме того, по словам путешественницы, продавцы в магазинах часто завышают стоимость, поскольку ценников на товарах не бывает. «Ну, и недосчитать сдачу — это обычная история. Как и приплюсовать что-то к счету. (...) Заранее договаривайтесь о цене и лишний раз уточняйте все, потому что цены, опять же, зачастую называют из головы», — предупредила блогерша.

Она также рассказала о «помогалах», которые предлагают туристам всяческую помощь, даже устраивают экскурсии, после чего запрашивают деньги. Аналогично ведут себя и уличные музыканты — подходят к приезжим, исполняют песню, а затем требуют оплаты.

Ранее эта же путешественница назвала удивившие ее факты о Кубе. Блогерша обратила внимание на то, что кубинцы часто расслабляются. Люди любят сидеть на ступеньках домов или прямо на тротуарах и общаться.

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      Зарина Дзагоева
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