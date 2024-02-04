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20:47, 4 февраля 2024Экономика

Россиянам рассказали о наиболее подешевевших продуктах

Аналитик Кашин: бытовая химия в России подешевеет на 5-7 процентов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В ближайшее время россияне смогут увидеть снижение цен на ряд товаров. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик Даниил Кашин.

По данным Росстата, в 2023 году наиболее подешевевшими продуктами стали гречневая крупа и картофель — цены на них снизились почти на 20 и 10 процентов соответственно. Это объясняется превышением предложения на рынке спроса потребителей на эти товары.

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Кашин отметил, что также благодаря налаженным механизмам параллельного импорта снизилась стоимость гаджетов — устройства в достаточных количествах поступают через дружественные страны. Эксперт считает, что в 2024 году в России на 5-7 процентов упадут цены на бытовую химию. Раньше эта категория товаров заметно дорожала, так как сырье для отрасли поставлялось из-за рубежа, однако теперь многие компоненты производятся внутри страны, объяснил он.

Ранее стало известно, что в России рекордно подорожали билеты в кино. По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, в начале января средняя цена достигала рекордных 383,3 рубля. В отрасли называют рост цен вынужденной мерой из-за ухода голливудского кино, повлекшего для кинотеатров убытки, а также необходимости реновировать залы.

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