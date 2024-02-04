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21:50, 4 февраля 2024Россия

Российские студентки сняли видео с рассыпанным на иконе порошком и раскаялись

Прокуратура: студентки из Краснодара раскаялись за видео с иконой и порошком

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

Студентки из Краснодара раскаялись за видео с иконой Николая Чудотворца и рассыпанным на ней порошком. Об этом РИА Новости рассказали в краевой прокуратуре.

В надзорном органе сообщили, что первокурсницы во время беседы со следователями подтвердили подлинность видео и извинились за произошедшее. Уточняется, что девушек сопровождали родители. По данным прокуратуры, девушки учатся на первом курсе Краснодарского кооперативного института, на профилактическом учете не состоят.

Что именно за порошок, станет известно после проведения экспертизы. Но агентство со ссылкой на подписчика главы Лиги безопасности интернета Екатерины Мизулиной пишет, что это могут быть наркотики. Именно после обращения к Мизулиной история получила известность.

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      Марина Совина
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