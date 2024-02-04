В США призвали Украину к переговорам с Россией

Экономист Сакс призвал Киев согласиться на переговоры для сохранения Украины

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Украине следует согласиться на мирные переговоры с Россией, чтобы остановить катастрофу в мире. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Сакс призвал Киев согласиться на переговоры для сохранения Украины. По его мнению, страна уничтожается демографически, поскольку утратила не только территорию, но и миллионы бежавших из страны людей, бежавших из страны.

«Одни уехали в Россию, другие — в Евросоюз. Огромное количество людей вынуждены покинуть страну, экономика разрушена, и большое количество украинцев ежемесячно получают ранения и погибают», — отметил он.

Сакс добавил, что конфликт на Украине возможно урегулировать только за столом переговоров.

Ранее Сакс заявил о конце мировой гегемонии США. По его мнению, политическое и экономическое влияние Вашингтона подорвано.