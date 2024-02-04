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10:18, 4 февраля 2024Путешествия

У жителей Екатеринбурга изъяли загранпаспорта из-за несовпадения данных

РБК: переименование города не может быть основанием для изъятия паспорта

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

У россиян изъяли загранпаспорта из-за того, что переименованный из Свердовска в Екатеринбург город рождения не совпадал с данными в обычном паспорте. Об этом пишет РБК.

Как пояснил управляющий партнер юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев, переименования города не является основанием для изъятия документа. По его словам, такой случай связан с излишним формализмом и бюрократизмом в подходе конкретных сотрудников Пограничной службы.

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В свою очередь, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский порекомендовал жителям переименованных городов заранее проверить, соответствуют ли друг другу данные в документах, удостоверяющих личность.

В январе украинец решил попасть в Румынию и спрятал загранпаспорт в контейнер с салом. В государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) заявили, что мужчина самостоятельно проложил маршрут движения через горы.

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      Екатерина Ештокина
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