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09:35, 4 февраля 2024Россия

В Крыму слова Дуды про полуостров назвали сигналом Киеву

Депутат Госдумы Шеремет назвал слова Дуды про Крым сигналом Киеву

Фото: Maykova Galina / Shutterstock / Fotodom

Слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Украине, скорее всего, не удастся вернуть Крым, являются сигналом Киеву о необходимости оставить полуостров в покое. Об этом заявил Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Президент Польши набрался смелости и фактически дал сигнал киевским властям оставить крымчан в покое и перестать тешить себя иллюзиями и бравадами о захвате Крыма», — сказал он.

При этом Шеремет назвал циничной и лицемерной ложь западных стран, которые твердили о якобы отсутствии оснований для воссоединения полуострова с Россией.

«Западу еще придется извиняться за все вранье в отношении российского Крыма и обвинения в адрес России», — заключил он.

Ранее президент Польши заявил, что сомневается в возможности Киева восстановить контроль над Крымом. «Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет Донецк и Луганск», — сказал он. Дуда добавил, что исторически полуостров находился в руках России большую часть времени.

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      Алевтина Запольская
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