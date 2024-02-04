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13:14, 4 февраля 2024Бывший СССР

В России заявили о заранее спланированной Западом операции по поражению Ил-76

Аналитик Леонков: операция по поражению Ил-76 была спланирована Западом
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков рассказал, что Запад заранее спланировал операцию по поражению российского Ил-76 в Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта, для крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76, перевозившего украинских пленных, ВСУ овладели данными для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot через западную систему Link-16. Она используется в армиях США и стран НАТО. Леонков заявил, что, вероятно, российский борт отслеживался в реальном времени системой пассивной радиотехнической разведки, от нее данные поступили в Link-16.

Как отметил аналитик, это доказывает, что «операция по уничтожению самолета с пленными была спланирована западной стороной».

Ранее стало известно о желании Зеленского обвинить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в крушении Ил-76 в Белгородской области. В Сербии также отметили, что, сбив Ил-76, президент Украины хотел поднять моральный дух своих солдат, однако не добился нужного эффекта.

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      Екатерина Ештокина
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