В России заявили о заранее спланированной Западом операции по поражению Ил-76

Аналитик Леонков: операция по поражению Ил-76 была спланирована Западом

Военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков рассказал, что Запад заранее спланировал операцию по поражению российского Ил-76 в Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта, для крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76, перевозившего украинских пленных, ВСУ овладели данными для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot через западную систему Link-16. Она используется в армиях США и стран НАТО. Леонков заявил, что, вероятно, российский борт отслеживался в реальном времени системой пассивной радиотехнической разведки, от нее данные поступили в Link-16.

Как отметил аналитик, это доказывает, что «операция по уничтожению самолета с пленными была спланирована западной стороной».

Ранее стало известно о желании Зеленского обвинить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в крушении Ил-76 в Белгородской области. В Сербии также отметили, что, сбив Ил-76, президент Украины хотел поднять моральный дух своих солдат, однако не добился нужного эффекта.