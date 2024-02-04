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19:14, 4 февраля 2024Россия

В Запорожской области сработала система ПВО

Рогов сообщил об отражении атаки ВСУ в Запорожской области с помощью ПВО

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

В Запорожской области система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Система ПВО Вооруженных сил России отразила вражескую атаку на Розовку в Куйбышевском районе Запорожской области», — пояснил он.

По словам Рогова, на данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Запорожской области.«Во время рабочей поездки в Запорожскую область Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино», — указывает пресс-служба украинского президента.

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      Никита Абрамов
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