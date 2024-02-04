В Запорожской области сработала система ПВО

Рогов сообщил об отражении атаки ВСУ в Запорожской области с помощью ПВО

В Запорожской области система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Система ПВО Вооруженных сил России отразила вражескую атаку на Розовку в Куйбышевском районе Запорожской области», — пояснил он.

По словам Рогова, на данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Запорожской области.«Во время рабочей поездки в Запорожскую область Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино», — указывает пресс-служба украинского президента.