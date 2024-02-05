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19:36, 5 февраля 2024Силовые структуры

17-летнюю россиянку отправили в СИЗО за избиение сверстников

В Тамбове 17-летнюю студентку отправили в СИЗО за драки и нападения

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Тамбове суд отправил в СИЗО на два месяца 17-летнюю студентку юридического факультета, которая вместе с приятелями избивала сверстников. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По материалам следователей, задержанная в компании других несовершеннолетних единомышленников регулярно провоцировала драки со сверстниками в городском торговом центре.

Обвиняемая до 15 лет проживала в деревне в Тамбовской области. Родители девушки в разводе. Ее воспитанием занималась бабушка. С седьмого класса школы у задержанной начались проблемы с поведением. Утверждается, что она создала подростковую ОПГ, в которой насчитывается около десяти детей из неблагополучных семей.

Ранее сообщалось, что 18 января от действий хулиганов пострадали двое несовершеннолетних и одна 20-летняя девушка.

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      Анна Габай
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