Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:12, 5 февраля 2024Среда обитания

Раскрыто имя покупателя виллы Березовского во Франции

Nice Matin: сооснователь WhatsApp стал хозяином французской виллы Березовского
Ян Кум

Ян Кум. Фото: Albert Gea / Reuters

Хозяином конфискованного поместья бизнесмена Бориса Березовского стал сооснователь мессенджера WhatsApp Ян Кум. Имя покупателя виллы «Шато де ля Гаруп» во Франции раскрыло издание Nice Matin.

Сделка обошлась украинскому медиамагнату примерно в 65 миллионов евро (6,4 миллиарда рублей). При этом, по сведениям источника, недвижимость оценивается как минимум в 158 миллионов евро (15,5 миллиарда рублей). Газета напоминает, что Ян Кум продал WhatsApp компании Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в 2017 году за 19 миллиардов долларов.

Материалы по теме:
Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
Может себе позволитьПентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
13 февраля 2021
Старый сарай, ледники и древние цивилизации: как выглядят лучшие здания современности
Старый сарай, ледники и древние цивилизации:как выглядят лучшие здания современности
21 сентября 2022

Бывшая резиденция Березовского была конфискована в 2015 году. На территории в десять гектаров находится главный особняк, а также еще пять построек, бассейн и теннисный корт. Имение занимает около 100 тысяч квадратных метров в так называемой Бухте миллиардеров, расположенной на мысе Антиб между Ниццей и Каннами. Жилая площадь поместья — 1,5 тысячи квадратных метров.

Ранее Ян Кум заполучил особняк Синди Кроуфорд. От продажи дома в элитном районе штата Калифорния супермодель получила 13,5 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Москву приехал скандальный американский журналист Такер Карлсон. Чем он известен и возьмет ли интервью у Путина?

      ФСБ показала на видео задержанных за подготовку теракта в Крыму агентов СБУ

      В России высказались о реакции США на визит Такера Карлсона в Москву

      Раскрыто имя покупателя виллы Березовского во Франции

      В Литве предложили составить реестр обходящих санкции против России компаний

      Бывшего топ-менеджера «Газпрома» признали банкротом

      Найдено неожиданное применение прищепке

      В США робота вооружили ракетами Brimstone

      В партии Зеленского предложили необычный способ избежать мобилизации

      Экс-судья испугалась возбуждения уголовного дела и перевела мошенникам миллионы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше