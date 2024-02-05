Раскрыто имя покупателя виллы Березовского во Франции

Nice Matin: сооснователь WhatsApp стал хозяином французской виллы Березовского

Хозяином конфискованного поместья бизнесмена Бориса Березовского стал сооснователь мессенджера WhatsApp Ян Кум. Имя покупателя виллы «Шато де ля Гаруп» во Франции раскрыло издание Nice Matin.

Сделка обошлась украинскому медиамагнату примерно в 65 миллионов евро (6,4 миллиарда рублей). При этом, по сведениям источника, недвижимость оценивается как минимум в 158 миллионов евро (15,5 миллиарда рублей). Газета напоминает, что Ян Кум продал WhatsApp компании Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в 2017 году за 19 миллиардов долларов.

Бывшая резиденция Березовского была конфискована в 2015 году. На территории в десять гектаров находится главный особняк, а также еще пять построек, бассейн и теннисный корт. Имение занимает около 100 тысяч квадратных метров в так называемой Бухте миллиардеров, расположенной на мысе Антиб между Ниццей и Каннами. Жилая площадь поместья — 1,5 тысячи квадратных метров.

Ранее Ян Кум заполучил особняк Синди Кроуфорд. От продажи дома в элитном районе штата Калифорния супермодель получила 13,5 миллиона долларов.

