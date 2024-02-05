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15:34, 5 февраля 2024Экономика

Цены на нефть упали

Стоимость нефти Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель впервые за 2 недели

Фото: Jessica Lutz / Reuters

В ходе торгов в понедельник, 5 февраля, апрельские фьючерсы на эталонный сорт нефти Brent упали ниже 77 долларов за баррель впервые с 17 января. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На минимуме бумаги торговались на уровне 76,69 доллара за баррель. Сорт нефти WTI опускался до 71,64 доллара. Нефтяные котировки слабеют на фоне признаков скорого снижения напряженности в секторе Газа, что уменьшает вероятность крупного конфликта в регионе, который мог бы повлиять на поставки.

В целом текущие уровни цен на нефть объясняются резко возросшей за последний год добычей в США, из-за чего объединение ОПЕК+ лишилось возможности управлять рынком в той же степени, что раньше, а также проблемами китайской экономики.

Brent от TradingView

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы России второй месяц подряд оказались ниже базового уровня. Минфин объяснил ситуацию снижением физических объемов поставок, а среднюю цену на основной российский экспортный сорт нефти Urals ведомство с января не публикует.

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      Платон Щукин
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