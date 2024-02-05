Еврокомиссию призвали усилить контроль за Telegram

Премьер Эстонии Каллас призвала Еврокомиссию усилить контроль за Telegram

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Еврокомиссию усилить контроль за мессенджером Telegram. Ее слова приводит Die Presse.

Она заявила, что Россия использует Telegram в рамках противостояния с Западом на цифровой арене. Эстонский премьер также утверждает, что мессенджер используется Москвой для распространения дезинформации.

«На цифровой арене Россия ведет кибервойну против Запада и использует пропагандистские инструменты для распространения теорий заговора и дезинформации. Российские субъекты пытаются посеять раздор в наших обществах и внедриться в экстремистские движения и правопопулистские партии. Для Эстонии это не в новинку», — заявила она.

Ранее лидер оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме на фоне бессрочной забастовки учителей предложил лидерам парламентских фракций начать консультации по вотуму недоверия Кае Каллас.