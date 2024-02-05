Мурашко заявил о взаимопонимании со многими странами в вопросе смены пола

Мурашко: многие страны согласны с позицией России по вопросу смены пола

Многие страны согласны с позицией России по вопросу смены пола, власти страны здесь придерживаются классических ценностей. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью РИА Новости.

«Хочу сказать, что законодательство Российской Федерации в этом вопросе отвечает классическим ценностям, которые существуют в нашей стране. ВОЗ рассматривает разные мнения», — сказал министр. ё

Мурашко также выразил надежду, что те голоса, которые звучат сегодня от России и других стран касательно смены пола, будут услышаны.

24 июля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на смену пола в России. Тогда в законе об основах охраны здоровья граждан появилась статья, которая запрещает проводить медицинские вмешательства и применять лекарства, направленные на смену пола. Запрет не касается вмешательств, которые связаны с лечением врожденных аномалий, пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.