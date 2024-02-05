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09:40, 5 февраля 2024Ценности

Глава Wildberries Бакальчук раскрыла подробности о сгоревшем складе в Шушарах

Глава Wildberries Бакальчук: сгоревший склад соответствовал нормам безопасности

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук раскрыла подробности о сгоревшем складе в поселке Шушары Ленинградской области. Соответствующий комментарий публикует РИА Новости.

По ее словам, сгоревший при пожаре склад соответствовал всем нормам пожарной безопасности.

«И, собственно, то, что мы вовремя и организованно вывели тысячу с лишним человек, это говорит еще и о том, что у нас неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги. Все отработали синхронно, правильно и быстро. Это прямое доказательство того, что все было сделано по нормам», — заявила Бакальчук.

В январе Wildberries опроверг информацию об обысках в квартире Бакальчук. Как сообщала пресс-служба, домой Бакальчук была отправлена повестка дать показания как владельца и гендиректора компании по факту пожара на складе в Шушарах.

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      Екатерина Ештокина
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