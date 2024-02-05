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17:40, 5 февраля 2024Россия

Кавказская овчарка растерзала четырехлетнюю девочку в российском регионе

В Кемеровской области кавказская овчарка растерзала четырехлетнюю девочку

Фото: Lilly M / Wikimedia

В Кемеровской области четырехлетнюю девочку растерзала кавказская овчарка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет в Telegram.

По информации ведомства, 4 февраля девочка пришла со своей 44-летней знакомой в дом, за которым та присматривала, так как хозяева жилья сейчас проживают в другом городе. Когда женщина открыла расположенный на территории вольер, чтобы поставить воду находившимся внутри кавказским овчаркам, одна из собак вырвалась наружу и набросилась на ребенка. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи не смогли спасти пострадавшую.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Россиянку, с которой находилась девочка, допросили в качестве подозреваемой.

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Telegram-канал Mash Siberia выяснил, что, со слов соседей, в момент происшествия женщина, которая за деньги помогала хозяину животных по хозяйству, была пьяна. Когда овчарка набросилась на девочку, россиянка убежала. Вернувшись, она обнаружила ребенка без признаков жизни.

Местные жители также рассказали, что собака уже не раз сбегала из вольера, после чего хозяин ловил ее и запирал. Где сейчас мужчина, неизвестно.

Ранее в Ростове-на-Дону стаффорд без хозяина и намордника набросился на школьницу, выгуливавшую шпица. Когда девочка схватила питомца на руки, бойцовская собака начала на нее прыгать и кусать за руки.

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      Константин Лысяков
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