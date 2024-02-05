Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:26, 5 февраля 2024Бывший СССР

Кличко прокомментировал возможную отставку Залужного

Мэр Киева Кличко прокомментировал слухи об отставке главкома ВСУ Залужного
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко в своем официальном Telegram-канале прокомментировал слухи об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Кличко напомнил, что во многом благодаря Залужному украинцы «по-настоящему поверили в наши Вооруженные силы». «Надеюсь, власть понимает всю серьезность шагов, которые делает сейчас, и всю полноту своей ответственности», — отметил глава столицы.

Политик заявил, что необходимо завершить политические интриги и внутреннюю борьбу, но сомневается, что возможные рокировки направлены именно на это.

Ранее Виталий Кличко объяснил необходимость новой мобилизации на Украине для проведения ротации. «Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат, которые находятся на передовой. Но экономика по-прежнему важна, как и безопасность женщин и детей, живущих в тылу», — указал мэр.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Правительство Казахстана ушло в отставку. Токаев сменил премьер-министра, назначенного после массовых протестов

      На Украину прибыл глава МИД Португалии

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Москве за 2023 год контракт с ВС России заключили более 20 тысяч человек

      Американский фигурист оценил получение отнятого у России олимпийского золота

      Прогноз роста экономики Европы ухудшили

      В СКР рассказали о мерах по поднятию рухнувшего на глубину 50 метров вертолета

      Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора контрактников в Москве

      Вероятность военного переворота на Украине оценили

      В Apple рассказали о небезопасных приложениях на iPhone

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше