Кличко прокомментировал возможную отставку Залужного

Мэр Киева Кличко прокомментировал слухи об отставке главкома ВСУ Залужного

Мэр Киева Виталий Кличко в своем официальном Telegram-канале прокомментировал слухи об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Кличко напомнил, что во многом благодаря Залужному украинцы «по-настоящему поверили в наши Вооруженные силы». «Надеюсь, власть понимает всю серьезность шагов, которые делает сейчас, и всю полноту своей ответственности», — отметил глава столицы.

Политик заявил, что необходимо завершить политические интриги и внутреннюю борьбу, но сомневается, что возможные рокировки направлены именно на это.

Ранее Виталий Кличко объяснил необходимость новой мобилизации на Украине для проведения ротации. «Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат, которые находятся на передовой. Но экономика по-прежнему важна, как и безопасность женщин и детей, живущих в тылу», — указал мэр.