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07:19, 5 февраля 2024Экономика

В России призвали изъять из продажи корма для животных Hill's и Farminа

«Известия»: ОПИ призвала изъять из продажи корма для животных Hill's и Farminа

Фото: M Burke / Unsplash

Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов призвал Генпрокуратуру России и Россельхознадзор изъять из розничной и онлайн-продажи корма для животных компаний Hill's и Farminа. Об этом сообщают «Известия».

В своем обращении он указал на регулярные нарушения производителями кормов санитарных требований. В частности, он отметил не только «факты фальсификации, но и наличие опасных компонентов». Павлов подчеркнул, что продукция брендов широко представлена как в обычных магазинах, так и на онлайн-площадках. Это, в свою очередь, создает серьезные риски для питомцев миллионов потребителей, заявил он.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор приостановил сертификацию всех итальянских и французских производителей кормов для кошек и собак с 6 февраля. Причиной такого решения стали нарушения, которые нашли в составе кормов этих производителей. Отдельно отмечается, что в некоторых из них был найден мышьяк. В число брендов, сертификация которых будет приостановлена, попали Petfood, La Normandise, Agranda Petfood, Hill's и Nestle Italiana Spa.

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      Марина Совина
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