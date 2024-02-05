Мэра Днепра включили в перечень экстремистов и террористов

Мэра Днепра Филатова внесли в российский перечень экстремистов и террористов

Мэра украинского города Днепр Бориса Филатова внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Обновленный список доступен на сайте российского ведомства.

Помимо градоначальника, в соответствующий перечень также была внесена бывший представитель территориальной обороны Вооруженных сил Украины Сара Эштон-Чирилло.

В сентябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Филатова. До этого в отношении него в России было возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к геноциду из-за его призывов уничтожать россиян по всему миру.