На Западе начали нервничать из-за возможной отставки Залужного

FT: на Западе начали нервничать из-за возможной отставки главкома ВСУ Залужного

На Западе начали нервничать из-за надвигающихся перестановок в военном руководстве Украины и возможной отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на двух чиновников из стран G7.

«Западные партнеры Украины нервничают из-за надвигающихся перестановок. Они опасаются, что из-за популярности Залужного среди рядовых украинских военнослужащих и обычного населения, это может привести к бурной негативной реакции в то время, когда необходимо единство», — заявили источники издания.

По данным газеты, смена военного руководства Украины может произойти в критический момент в конфликте, когда ВСУ приходится экономить боеприпасы, а поставки Западом задерживаются.

Ранее газета Le Temps сообщила, что Пентагон настаивает на увольнении Залужного, пытаясь оказать давление на власти Украины. По словам источника, главком ВСУ совершил слишком много ошибок — не запросил необходимую технику, недостаточно полагался на технологическое оружие.