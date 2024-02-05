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14:52, 5 февраля 2024Мир

В США захотели отставки Залужного

Le Temps: Пентагон начал настаивать на увольнении главкома ВСУ Залужного

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пентагон настаивает на увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, пытаясь оказать давление на власти республики. Об этом сообщает швейцарская газета Le Temps со ссылкой на источник в украинском минобороны.

«Американские военные говорили, что Залужный представляет собой серьезную проблему и даже является препятствием к продолжению получения Украиной военной помощи от США», — пояснил источник издания.

По его словам, главком ВСУ совершил слишком много ошибок — не запросил необходимую технику, недостаточно полагался на технологическое оружие и не предусмотрел в полном объеме «сопротивление россиян».

Помимо этого, Залужный настаивает на борьбе ВСУ за Донбасс, тогда как президент Украины Владимир Зеленский в большей степени склонен к достижению компромисса на гипотетических переговорах с Россией.

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      Анастасия Алимпиева
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