Le Temps: Пентагон начал настаивать на увольнении главкома ВСУ Залужного

Пентагон настаивает на увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, пытаясь оказать давление на власти республики. Об этом сообщает швейцарская газета Le Temps со ссылкой на источник в украинском минобороны.

«Американские военные говорили, что Залужный представляет собой серьезную проблему и даже является препятствием к продолжению получения Украиной военной помощи от США», — пояснил источник издания.

По его словам, главком ВСУ совершил слишком много ошибок — не запросил необходимую технику, недостаточно полагался на технологическое оружие и не предусмотрел в полном объеме «сопротивление россиян».

Помимо этого, Залужный настаивает на борьбе ВСУ за Донбасс, тогда как президент Украины Владимир Зеленский в большей степени склонен к достижению компромисса на гипотетических переговорах с Россией.

Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что конфликт Зеленского и Залужного близок к завершению. По его мнению, масла в разгорающийся костер конфликта подлили как западные СМИ, так и замгоссекретаря США Виктория Нуланд.