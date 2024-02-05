На Западе заявили о разочаровывающих сигналах для Киева

El País: Запад посылает сигналы ВСУ о маловероятности возврата бывших территорий

Страны Запада посылают Киеву сигналы о маловероятности сценария возврата Украиной утраченных в ходе конфликта с Россией территорий. Об этом сообщает испанское издание El País.

В Европе и США все чаще звучит мнение, что Запад сможет гарантировать Украине безопасность в долгосрочной перспективе, но при этом часть ее территории отойдет России, сообщает газета.

Кроме того, чем дольше продолжается украинский конфликт, тем больше противоречий возникает среди стран Запада, в особенности когда речь идет о выделении помощи Вооруженным силам Украины. Издание напоминает о конфликте на этой почве между демократами и республиканцами, а также приводит в пример изменение дискурса президента США Джо Байдена. Он недавно заявил, что будет поставлять оружие на Украину «как можно дольше», а ранее утверждал, что страна будет получать помощь «сколько потребуется».

Ранее после решения о выделении Украине в качестве помощи 50 миллиардов евро президент республики Владимир Зеленский потребовал у Евросоюза выделить больше денежных средств на поддержку страны. Он подчеркнул, что это должно быть «очевидным приоритетом».