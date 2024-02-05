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20:43, 5 февраля 2024Забота о себе

Назван простой способ избавиться от храпа

Эксперт по сну Сили: чай с мятой снижает вероятность возникновения храпа

Фото: bruce mars / Unsplash

Чашка чая с мятой вечером может помочь избавиться от храпа во время сна, считает эксперт по сну Мартин Сили. Его слова цитирует Daily Mirror.

По словам Сили, чай с мятой обладает противовоспалительным действием, благодаря которому уменьшается заложенность дыхательных путей. Кроме того, напиток помогает очистить носовые пазухи, облегчает дыхание и снижает вероятность возникновения распространенной проблемы.

Еще одним средством от храпа эксперт назвал теплый душ перед сном. Он объяснил, что этот простой способ уменьшает заложенность носа и облегчает дыхание. Усилить эффект, по словам Сили, можно, если на лейку душа повесить мешочек с мятой. «Это добавит в пар эфирные масла для дополнительного облегчения заложенности носа», — заключил он.

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